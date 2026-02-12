Eşref Rüya 32. Bölüm İzleyiciyle Buluştu

Eşref Rüya’nın 32. Bölümü Yayınlandı

Eşref Rüya dizisinin 32. bölümü, izleyicileriyle buluşarak yoğun bir heyecan yarattı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı yapım, Uluç Bayraktar’ın yönetiminde ve Ethem Özışık ile Lokman Maral’ın senaryosuyla seyirci karşısına çıktı. Bu bölümde, Nisan karakterinin Rüya’nın ortaya çıkmasıyla yaşadığı içsel çatışma dikkat çekti. Gerçek hatıralarını sorgulamaya başlayan Nisan, Rüya’nın varlığıyla büyük bir ikilemle karşılaşmakta.

BÖLÜMÜN KONUSU

Eşref, yıllardır beklediği Rüya’yı görünce onu korumak adına büyük bir riske giriyor ve İhtiyar’ın adamlarıyla yüzleşiyor. Bu çatışma sırasında olayları izlemekte olan Nisan, Rüya’nın ortaya çıkmasının ardından kendini karmaşık bir durumun içinde buluyor. Kadir ise Hıdır’ı öldürmekle İhtiyar’la olan ilişkisini koparma arasında kalıyor ve stratejik hamleler yapma kararı alıyor. Ancak, her şeyin kontrol altında olduğunu düşünse de yaklaşan bir felaketin farkında değil. Nisan, Rüya’nın ilişkilerinde yaratacağı olumsuz etkilerden endişe duysa da Eşref, yaşananları kendi lehine çevirmeye odaklanmış durumda.

Yapımını Tims&B’nin üstlendiği Eşref Rüya’nın son bölümü, ilk olarak Amazon Prime’da yayınlanmakta ve belirlenen tarihlerde Kanal D’nin web platformunda izleyicilere sunuluyor.