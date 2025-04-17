Eşref Rüya 4. Bölüm Gündemdeydi

DİZİ GÜNDEMİ VE İZLEYİCİ HEYECANI

KANAL D’nin popüler dizisi Eşref Rüya, 4. bölümünün ekranlara gelmesinin ardından sosyal medyada büyük ilgi gördü. İzleyiciler arasında heyecan yaratan dizinin gelişmeleri ve 5. bölüm fragmanı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin 4. bölümünde neler yaşandı? 4. bölüm tek parça izleme linki mevcut mu? İşte, bu konuda merak edilen tüm ayrıntılar.

BÖLÜMDEKİ OLAYLAR VE GELİŞMELER

16 Nisan Çarşamba günü yayımlanan Eşref Rüya dizisinin 4. bölümünde, Nimet’in Nisan ve Afra’yı kaçırması, Yetimler ile aşiret arasındaki çatışmanın daha da tırmanacağının sinyallerini verdi. Serdar’ın tüm uyarılarına rağmen Eşref ve Nusret, düşmanlıklarını artırıcı hareketlerden kaçınmıyor. Diğer tarafta Kadir ise Yetimler’i Eşref’e karşı kışkırtmak için çeşitli planları devreye sokuyor. Nisan’la karşılaşması, Kadir’in içinde daha önce hissetmediği yeni duyguların ortaya çıkmasına neden oluyor. Ayrıca, Eşref’in Afra’yı kurtarmak için yaptığı sürpriz hamle, Nisan üzerinde derin bir etki bırakıyor.