Eşref Rüya Başlıyor, İzleyin!

MERAKLA BEKLENEN DİZİ EŞREF RÜYA EKRANA GELİYOR

Kanal D’nin izleyiciler tarafından dört gözle beklenen dizisi Eşref Rüya, nihayet ekranlara geliyor. İzleyiciler, Eşref ve Nisan’ın yollarının kesişmesine, geçmişlerine ve imkansız aşklarına tanık olacak. Eşref Rüya, yeni bölümüyle çarşamba akşamı başlıyor.

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Nisan, Çiğdem yüzünden bir kez daha tehlikeli bir duruma düşünce, Eşref’e sığınmanın yollarını buluyor. Eşref, hainin Kadir olduğunu kendi gözleriyle görüp bir sonraki adımını dikkatlice planlamaya başlıyor. Kadir, Eşref ile aralarındaki gerilimin arttığını hissettiğinde, bu durumdan kurtulmanın yollarını aramaya başlıyor.

Nisan ve Eşref, zorlu bir ilişki sürdürmeye devam ederken, aralarındaki çekime karşı koymak giderek daha da zorlaşacak. İhanet anlarında, hayatta kalmak isteyenin hızlı davranması gerektiği her fırsatta gösteriliyor. Kadir, aklındaki tuzak ile Eşref’e yaklaşır ve planları ters gider. Nisan, her şeyi anlatmadan önce Çiğdem’in devreye girmesiyle, Eşref’e yanlış bir bilgi iletildiğinde, Eşref kendini Nisan’ın kapısında buluyor.

KADRODA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Eşref Rüya’nın kadrosunda ünlü isimler yer alıyor. Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu gibi isimler dizinin önemli karakterlerini canlandırıyor. Eşref Rüya bölümlerini Kanal D ekranları aracılığıyla izleyebilirsiniz.