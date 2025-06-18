Eşref Rüya Çarşamba Başlıyor!

DİZİ YENİ BÖLÜM İLE EKRANDA

Kanal D’nin merakla beklenen yapımı Eşref Rüya, izleyicileri ekran başına çekmeye başlıyor. Dizi, Eşref ve Nisan’ın kesişen yollarının yanı sıra geçmişlerinden ve imkansız aşklarından detayları yansıtacak. Eşref Rüya’nın yeni bölümü çarşamba akşamı izleyicilerle buluşuyor.

DİZİDE DUYGULARİN İTİRAFI

Eşref Rüya dizisinin 12. bölümünde Eşref ve Nisan, duygularını açığa çıkararak geri dönüşü olmayan bir yola adım atıyor. Nisan, Eşref’in tehlikeli dünyasında aşk için bir yer olmadığını bilse de, onunla bir gelecek hayalinden vazgeçemiyor. Eşref ise, Rüya’dan sonra birisine karşı hissettiği yoğun duygularla şaşkına dönüyor.

Yetimler cephesinde Eşref’in bu özel durumu için gerçekleştirilecek merasim gündeme gelirken, Kadir ise sürekli bir ifşaat riskiyle yüz yüze geliyor. Çaresiz kalan Kadir, Çiğdem’in kurnaz planlarına yönelmek zorunda kalacak. Yeraltı dünyasında konumunu ve Nisan’la olan ilişkisini dengede tutmaya çalışan Eşref, beklenmedik bir gelişme ile kararlarını sarsacak duruma gelecek.

Eşref’in çatışmaya gideceğini sezen Nisan, onun sağ salim dönmesi için yalvarıyor. Kadir’i alt etmeye odaklanan Eşref, bu sefer de sürprizlerle dolu bir karşılaşma yaşayacak. Eşref Rüya dizisinin kadrosunda önemli isimler yer alıyor; Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi gibi başarılı oyuncular bu dramatik hikayede rol alıyor. Eşref Rüya bölümlerini Kanal D ekranlarından izlemeye devam edebilirsiniz.