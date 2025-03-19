Eşref Rüya Çekimleri İstanbul’da Yapılıyor

DİZİ HAKKINDAKİ BEKLENTİLER

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya ekrana geliyor. İzleyiciler, Eşref ve Nisan’ın kesişen yollarına, geçmişlerine ve imkansız aşklarına şahit olacak. Eşref Rüya’nın yeni bölümü çarşamba akşamı başlıyor.

EŞREF’İN KAHKAHA HAYATI

Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Eşref Tek, geçmişiyle hesaplaşma sürecinde beklenmedik bir karşılaşma yaşayarak hayatını altüst ediyor. Özgürlüğüne kavuştuğu andan itibaren peşinden koştuğu hayal, onu tehlikeli bir yol ayrımına sürüklüyor. Diğer yanda, ideallerine sarılmaya çalışan genç müzisyen Nisan, hayallerine ulaşabilmek için büyük bedeller ödemek zorunda kalıyor. Eşref’in sahibi olduğu otelde sahne almasıyla yolları kesişen ikili, farkında olmadan geri dönüşü olmayan bir girdabın içine çekiliyor.

Güç savaşlarının kızıştığı yeraltı dünyasında dengelerin değişmesiyle birlikte, herkesin kendi oyununu oynadığı bu mücadelenin merkezinde aşk, ihanet ve sadakat temaları yer alıyor. Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili ve daha birçok yetenekli isim bulunuyor.

DİZİDE GERÇEK HAYAT İLLÜZYONU

Kanal D ekranlarının iddialı dizilerinden biri olan Eşref Rüya, konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Özellikle dizide yer alan karakterlerin gerçek hayatta kimi temsil ettiği sorusu izleyiciler arasında merak konusu. Mafya ve aşk unsurlarının ön planda olduğu Eşref Rüya tamamen kurgusal bir hikâyeye dayanıyor. Dizinin çekimlerinin büyük bir kısmının İstanbul’da gerçekleştiği biliniyor.