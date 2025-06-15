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Eşref Rüya’da Dans Provası Video!

EŞREF RÜYA’DA PROVA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Eşref Rüya dizisinde, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı zeybek sahnesinin prova görüntüleri gün yüzüne çıktı. İkili, Eşref Tek ile Nisan’ın aşk hikayesindeki önemli bir anı temsil eden sahne için özel bir dans hocasıyla birlikte üç günde hazırlandı. Ulusoy ve Özdemir’in, sahnenin gerektiği gibi olmasını sağlamak için büyük bir titizlikle çalıştığı görülen prova videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Eşref Rüya dizisinin son bölümündeki zeybek sahnesi, birçok izleyici tarafından konuşulmaya devam ediyor. Mafya dünyasında Eşref Tek’in, aşık olduğu Nisan karşısında diz çökmesi sahnesi izleyenlerin aklında yer edindi. Çağatay Ulusoy’un zeybek performansı, tüm izleyici gruplarında izlenme rekorları kırarken sosyal medya paylaşımlarında da en çok etkileşim alan içerikler arasında yer aldı.

KÜLTÜREL MİRAS İÇİN TEŞEKKÜR EDİLDİ

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, Eşref’in zeybek performansını takdir etti. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dizinin kültürel mirasa yaptığı katkılardan ötürü Eşref Tek ve dizi ekibine teşekkür edildi. Tims&B yapımı Eşref Rüya, sürprizlerle dolu sezon finaliyle 18 Haziran Çarşamba günü saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

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