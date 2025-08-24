Eşref Rüya’da Güzel Sürprizler Var

NİSAN’DAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMALAR

KANAL D’nin birinci sezon tekrar bölümleri bu pazartesi ekranlarda olacak olan Eşref Rüya dizisinin Nisan karakterini canlandıran Demet Özdemir, katıldığı bir etkinlikte yapım hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Muhabirlerin Eşref Rüya ile ilgili sorularını yanıtlayan Özdemir, “Bana hiç bilgi vermiyorlar. Anlatırım diye korkuyorlar herhalde” diyerek esprili bir dille durumu özetledi. Ardından, “Güzel sürprizler var. Çok büyük ters köşeler var. Seyircinin çok şaşıracağını düşünüyorum.” şeklindeki sözleriyle yeni sezon ile ilgili heyecan yarattı.

Önümüzdeki hafta sete çıkmaya hazırlanan Demet Özdemir, Eşref Rüya’da canlandırdığı Nisan karakteriyle kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Oyuncu, dizide olmaktan duyduğu mutluluğu her fırsatta vurguluyor. Eşref Rüya’nın başarısının tadını çıkaran Özdemir, katıldığı etkinliklerde fit görüntüsüyle hayranlarını etkiliyor. Sosyal medyada “Demet yeni sezona hazır” ve “Sezona fit girecek” gibi yorumlar dikkat çekiyor.

EŞREF RÜYA TEKRAR BÖLÜMLERİ KANAL D’DE

Tims&B yapımı olan Eşref Rüya, sürprizlerle dolu ikinci sezonuna hazırlanırken, tekrar bölümleri pazartesiden itibaren hafta içi her gün Kanal D’de izleyicilerle buluşacak.