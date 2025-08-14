Eşref Rüya’da Serdar Amir canlandırılıyor.

KARAKTERİ VE ŞİFRELERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

KANAL D’NİN popüler dizisi Eşref Rüya’da Serdar Amir karakterine hayat veren usta oyuncu Umut Karadağ, rolü ve setin arka planını anlattı. 35 yıldır tiyatro sahnesinde, 30 yıldır kamera önünde yer alan Karadağ, canlandırdığı karakterle ilgili “İşini iyi yapmak isteyen biri Serdar Amir. Adaletin, doğrunun ve hakkın peşinde. Toplumun temiz, güzel işlemesini istiyor” dedi. Yeni sezonda intikam rüzgarının eseceğini vurgulayan Karadağ, bunun için heyecanlı olduğunu da ekledi.

INTIKAM TEMASI YENİ SEZONDA ÖNE ÇIKACAK

Yakında çekimlerine başlanacak dizide karakterinin geçtiğimiz sezonda ihanete uğradığını hatırlatan Karadağ, “Çeteleşme varsa ya da kötü bir yerlerde bir şeyler oluyorsa onlara ayna tutup hemen temizlemek peşinde. Yeni sezonda mutlaka bir intikam hikayesi olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

SET ORTAMI VE OYUNCULAR HAKKINDA DÜŞÜNCELER

Set ortamının ‘çok samimi ve sıcak’ olduğunu belirten Karadağ, “Rejisinden kostümüne, ışığından prodüksiyonuna kadar herkes yüreğiyle işine katılıyor. Bu da seyirciye yansıyor” diye konuştu. Dizideki Necip Memili’nin enerjisinden bahseden Karadağ, “En kötü durumda bile hepimizi güldürür” dedi. Duygusal durumu en iyi yansıtan oyuncunun ise Demet Özdemir olduğunu vurguladı; “Dışarıdan belli etmez ama en çok etkilenenlerden biridir” ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMA VE KAZA SAHNELERİNDE ZORLUK

Eşref Rüya’nın büyük prodüksiyonuyla dikkat çeken çekimlerinde en zorlu sahnelerin çatışma ve araba kazası sahneleri olduğunu dile getiren Karadağ, “Trafiğe açık alanda çekim yapmak zaman ve uğraş olarak çok yoruyor” dedi. Yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Tims&B imzalı Eşref Rüya, her çarşamba Kanal D’de yeni bölümleriyle yer alacak.