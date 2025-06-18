Eşref Rüya’da Ünlü İsimler Var

KADRODAKİ İSİMLER

Eşref Rüya dizisinin kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper bulunuyor.

İLGİ ÇEKİCİ YENİ BÖLÜM

Bölümde “Tahtını, tacını başına yıkmaya geldim!” diyen Eşref’e, Nisan onun sağ salim geri dönmesi için yalvarıyor. Eşref, Kadir’i alt etmeye giderken bir sürprizle karşılaşacak. Dizinin 12. bölümünde Eşref ve Nisan, duygularını itiraf ettiklerinde geri dönüşü olmayan bir yola girecekler. Nisan, Eşref’in tehlikeli dünyasında aşk için bir yer olmadığını bilse de ondan vazgeçemiyor. Eşref ise, Rüya’dan sonra birisine böyle yoğun duygular hissetmenin şaşkınlığını yaşıyor.

ÇATLIŞMA VE İHTİRAÇ

Yetimler tarafından Eşref’in başa geçişi için düzenlenecek merasim gündem olurken, Kadir sürekli ifşa olma tehlikesiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Çaresizlik içinde, sinsi planlar yapan Çiğdem’e sığınmak zorunda kalacak. Yeraltı dünyasındaki konumu ve Nisan’la ilişkisi arasında büyük bir ikilemde kalan Eşref, kararlarını alt üst edecek beklenmedik bir gelişme ile karşılaşacak.

DİZİNİN ÖZELLİKLERİ

Kanal D’nin iddialı dizilerinden biri olan Eşref Rüya, güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusu ile dikkatleri üzerinde topluyor. İzleyiciler, dizideki karakterlerin kimleri anlattığını merak ediyorlar. Mafya ve aşk temalarının ön planda olduğu Eşref Rüya, tamamen kurgusal bir hikayeye dayanıyor. Tüm bölümlerini Kanal D üzerinden izleyebilirsiniz.

MUHTEŞEM KARAKTERLERİN TANITIMI

Dizinin ana karakterlerinden Eşref Tek (Çağatay Ulusoy), İstanbul’da ‘Yetimler’ olarak bilinen güçlü bir suç örgütünün üyesi. Ciddi ve derin bir duygusal dünyası olan Eşref, her ne kadar sonsuz bir para ve güce sahip olsa da, aşkı Rüya’sını her yerde aramaktan vazgeçmiyor. Nisan Akyol (Demet Özdemir) ise, sanata düşkün bir müzisyen ve duygusal bir karakter. Çiğdem Serim (Büşra Develi), organize suçlarla mücadele eden bir emniyet mensubu olarak Eşref’e karşı duruyor. Gürdal Bozok (Necip Memili), Eşref’in sağ kolu ve en güvendiği arkadaşı olarak dikkat çekiyor. Müslüm Çermik (Tolga Tekin) ailevi bağları nedeniyle karanlık işlerden uzak durmaya çalışıyor.

Eşref Rüya, izleyicilere aşk, güç, hırs, ihanet ve mücadele gibi farklı duygular yaşatacak; hikayesiyle ekrana yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.