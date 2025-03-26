Eşref Rüya Dizisi 3. Bölüm Fragmanı

DEMET ÖZDEMİR’İN YENİ FRAGMANI

Dizide ‘Nisan’ karakterini canlandıran Demet Özdemir, yayınlanan fragmanda Sertab Erener’in en sevilen parçalarından biri olan ‘Rüya’yı seslendiriyor. Nisan’ın hikayesi merakla bekleniyor.

ÇİĞDEM KOMİSER’İN PLANI

Dizideki gerilim dolu anlardan biri, Çiğdem Komiser’in Eşref ile karşılaşmasıyla başlıyor. Çiğdem, geçmişte yaşananları unutmuyor ve intikam almak için Nisan’ı oyuna daha da dahil ediyor. Bu durum, Eşref’i kendine aşık etme planlarının çerçevesinde gelişiyor.

KADRODAKİ İSİMLER

Eşref Rüya dizisinin kadrosunda başarılı isimler yer alıyor. Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi gibi isimlerin yanı sıra Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik ve Ceren Benderlioğlu gibi yetenekli oyuncular da bulunuyor. Ancak Eşref Rüya’nın 3. bölüm fragmanı henüz izleyiciyle buluşmadı. Fragmanları Kanal D platformlarından takip edilebilir.