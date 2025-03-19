Eşref Rüya Dizisi Kanal D’de Başlıyor

DİZİNİN YAYINA GİRİŞİ

Kanal D’nin beklenen dizisi Eşref Rüya, izleyicilerine merakla beklenen hikayesini sunmaya başlıyor. Eşref ve Nisan’ın hayatlarının kesişimi, geçmişleri ve aşkları üzerine yoğunlaşan bu dizi, izleyenleri derin bir duygusal yolculuğa çıkarmayı hedefliyor. Dizi, çarşamba akşamı izleyicilere ilk bölümüyle buluşuyor.

AİLE VE HAYALLER ARASINDAKİ ZOR SEÇİMLER

Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden biri olan Eşref Tek, geçmişiyle yüzleşmek durumunda kalıyor. Bu süreçte başına gelen beklenmedik bir karşılaşma, tüm hayatını altüst ediyor. Özgürlüğüne kavuşmasının ardından, uzun zamandır peşinden koştuğu hayali, onu tehlikeli bir dönüm noktasına sürüklüyor. Diğer yandan, genç müzisyen Nisan, ideallerine sıkı sıkıya bağlı kalarak hayallerine ulaşmaya çalışıyor, ancak bunun için dev bedeller ödemek zorunda. Eşref’in sahibi olduğu otelin sahnesinde yer alması, genç ikilinin yollarının kesişmesini sağlıyor ve bu durum, onları geri dönüşü olmayan bir girdabın içine atıyor.

Dizinin atmosferinde, güç savaşları kızışırken dengeler alt üst oluyor. Herkesin kendi oyununu oynadığı bu çatışmalar içinde aşk, ihanet ve sadakat sınanıyor. Eşref Rüya’nın kadrosu, ünlü isimlerle dikkat çekiyor. Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi ve birçok tanınmış isim dizinin parçası olarak izleyici karşısına çıkıyor. Eşref Rüya’nın bölümlerini Kanal D ekranlarından izlemek mümkün.