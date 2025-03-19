Eşref Rüya Dizisi Merakla Bekleniyor

KANAL D’DE EŞREF RÜYA’YA GERI SAYIM

Kanal D’nin merakla beklenen projesi Eşref Rüya için geri sayım başladı. Başrolde yer alan Demet Özdemir, dizide Nisan isimli bir müzisyeni canlandırıyor. Ancak, Eşref Rüya’nın gerçekliği ve yaşanmış bir hikaye olup olmadığını sorgulamak izleyiciler arasında büyük bir merak yaratıyor. Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Eşref Tek, geçmişiyle yüzleşirken yaşadığı beklenmedik bir karşılaşma, yaşamını bambaşka bir yola sürüklüyor. Özgürlüğüne kavuştuğu andan itibaren peşinden koştuğu hayali, onu ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bırakacak.

EŞREF VE NİSAN’IN YOLLARI KESİŞİYOR

Diğer yandan, ideallerine sıkı sıkıya tutunan genç müzisyen Nisan, hayallerini gerçekleştirmek için büyük fedakarlıklarla karşılaşmak zorunda kalıyor. Eşref’in sahip olduğu otelde sahne alması, bu iki karakterin yollarını bir araya getiriyor. Ancak bu kesişme, ikiliyi geri dönüşü olmayan bir karmaşanın içine sürükleyecek. Yeraltı dünyasındaki güç mücadeleleri kızışırken, herkes kendi planını devreye sokarken, aşk, ihanet ve sadakat üzerine kurulu bir sınav başlayacak.

GÜÇLÜ KADRO VE KURGUSAL HİKAYE

Eşref Rüya’nın kadrosunda dikkat çeken isimler var. Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi gibi isimlerin yer aldığı dizi, izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşatacak bir performans sergileyecek. Özellikle Eşref karakterinin gerçek hayatta kimi yansıttığı, izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında sıralanıyor. Mafya ve aşk temalarının öne çıktığı Eşref Rüya, tamamen kurgusal bir hikaye ile ekranlara geliyor. Senaristler Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı bu senaryo, suç dünyasında güç kazanmış bir adamın geçmişiyle mücadelesinin izlerini sunuyor.