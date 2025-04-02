Eşref Rüya Dizisi Yeni Bölüm Tarihi

EŞREF RÜYA İZLEYİCİLERİYLE BULUŞUYOR

Kanal D’nin heyecanla beklenen dizisi Eşref Rüya, izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Eşref ve Nisan’ın yollarının kesiştiği ve imkansız aşklarına tanıklık edilecek bu dizi, izleyicilerin derin bir merakla takip ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Yeni bölüm, çarşamba akşamı ekranlarda olacak.

YENİ BÖLÜM BU HAFTA YOK MU?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü, bu hafta yayınlanmayacak. Eşref’e düzenlenen hain bir saldırı sonrası, Nisan onu korumaya çalışsa da Eşref kurşunların hedefi oluyor. Bu olay, Eşref’in vurulmasının ardından Yetimler için gündemde yer alıyor. Nisan, Eşref’i kurtarmak için elinden geleni yaparken, bir kez daha büyük bir tehlikenin içinde olduğunu anlamakta. Çiğdem’in planlarından kurtulmanın yollarını arayan Nisan, genç adamla her karşılaşmasında yabancı hisler yaşamaktan kaçınamıyor.

İZZET İÇİN SÜRPRİZLER PEŞ PEŞE GELİYOR

Nisan’ın Eşref’e yaklaşması, ikisi için de tehlikeleri beraberinde getiriyor. Diğer yandan, zafer sarhoşluğu içerisinde olan İzzet’i bekleyen büyük bir sürpriz bulunuyor. Eşref ise düşmanlarına cehennemi yaşatmaya hazırlanırken, emniyet cephesindeki yeni rakibiyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

SES GETİREN KADRO

Eşref Rüya’nın kadrosunda ünlü isimler yer alıyor. Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi ve daha fazlası, diziye güç katıyor. Ramazan Bayramı süresince dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Bu akşam Eşref Rüya’nın yeni bölümü ekrana gelmeyecek, ancak kanalın yayın akışına göre saat 20.00’de dizinin tekrar bölümü yayınlanacak. Yeni bölüm ise gelecek hafta izleyicilerle buluşacak.