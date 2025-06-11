Eşref Rüya Ekranda Olacak!

YENİ DİZİ EŞREF RÜYA EKRANDA

Kanal D’nin yeni ve merakla beklenen dizisi Eşref Rüya, izleyicileri ekran başına topluyor. Bu dizi, Eşref ve Nisan’ın yollarının kesişmesini, geçmişlerini ve imkansız aşklarını konu alıyor. Eşref Rüya’nın yeni bölümü, çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşuyor.

CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ MÜJDELENİYOR

Dizi ile ilgili sorular da gündemde; Eşref Rüya’nın CANLI izleme linki var mı? 12. bölüm izleme linki mevcut mu? Bu hafta Eşref’in, Nisan’ın ihanetini öğrenip öğrenmeyeceği merak ediliyor. Eşref, Nusret’i öldürerek tüm düşmanlarına gözdağı veriyor. Kadir ise durumu ciddiye alarak, maskesinin düşmekte olduğunun farkına varıyor. Eşref ile yüzleşme anı geldiğinde, bu durumun her şeyi düzeltmek için son şansı olduğunu anlıyor.

GERİLİM TIRMANIYOR!

Eşref ve Nisan arasında gerginlik artıyor. Eşref, Nisan’a olan değerini ifade etmeye çalışırken, Eşref’in yakalanması işleri karmaşık hale getiriyor. Eşref Rüya’nın kadrosunda ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi gibi birçok isim dikkat çekiyor. Eşref Rüya’nın her bölümüne Kanal D ekranlarından ulaşmak mümkün.