Eşref Rüya Fragmanı Henüz Yayınlanmadı

DİZİNİN YENİ FRAGMANI VE MÜZİK PERFORMANSI

Dizide ‘Nisan’ isimli genç bir müzisyene hayat veren Demet Özdemir, fragmanda Sertab Erener’in popüler şarkılarından biri olan ‘Rüya’yı seslendiriyor. Eşref Rüya’nın 4. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor.

DİZİ ÇEKİMLERİ VE OLAYLAR

Dizinin çekimleri büyük oranda İstanbul’da gerçekleşiyor. Eşref Rüya dizisinin ilk bölümünde aşireti hedef alan Eşref’e hain bir saldırı düzenleniyor. Eşref, Nisan’ı korumayı başarırken, kendisi kurşunların hedefi oluyor. Nisan, Eşref’i yaşatmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor ve Eşref’in vurulması, Yetimler’in gündemine oturuyor. Bu olay, Nisan’ın tehlike içinde olduğunu tekrar anlamasına sebep oluyor. Nisan, Çiğdem’in oyunlarından kurtulmanın yollarına yöneliyor.

İKİ KARAKTER ARASINDAKİ GERİLİM

Eşref, Nisan’la karşılaştığı her durumda bir takım yeni duyguları hissetmekten kendini alıkoyamıyor. Nisan’ın Eşref’e yaklaşması, her ikisi için de tehlikenin yaklaşması anlamına geliyor. Ayrıca, zafer sarhoşluğundaki İzzet’i büyük bir sürpriz bekliyor. Eşref, düşmanlarına cehennemi yaşatmayı planlarken, emniyet cephesindeki yeni rakibiyle de yüzleşmek zorunda kalacak.

KADRO BİLGİLERİ

Eşref Rüya dizisinin kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper bulunuyor. Eşref Rüya’nın 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Eşref Rüya fragmanlarını Kanal D platformlarından takip edebilirsiniz.