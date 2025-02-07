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‘Eşref Rüya’ İçin Hazırlıklar Tamamlandı

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KANAL D’NİN YENİ DİZİSİ EŞREF RÜYA HAZIRLIK AŞAMASINDA

Kanal D’nin beklenen dizisi ‘Eşref Rüya’ için tüm hazırlıklar tamamlandı. Tims&B yapımının üstlendiği dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar gerçekleştiriyor. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor ve senaryo, Ethem Özışık ile Lokman Maral tarafından yazılıyor. Dizi, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

ÇAĞATAY ULUSOY VE DEMET ÖZDEMİR ROL ALIYOR

Dizide başrolde yer alan Çağatay Ulusoy, Eşref karakterini canlandırıyor. Demet Özdemir ise Nisan’ı canlandıracak. İkilinin yanı sıra Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Aşkın Şenol, Kaan Turgut, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper gibi isimler de castta yer alıyor.

GÖZDEN KAÇMAYAN AŞK HİKÂYESİ

Dizi, izleyicileri özledikleri aşk hikayesiyle buluşturuyor. Eşref Rüya’nın çekimleri ile ilgili detayların yanı sıra, dizinin izleyiciyle buluşma tarihi merakla bekleniyor.

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