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‘Eşref Rüya’ İle Eşsiz Bir Aşk Hikayesi

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EŞREF VE NİSAN’IN AŞKININ SANATTAKİ YANSIMASI

Kanal D ekranlarında hızla ilerleyecek olan ‘Eşref Rüya’ dizisinin güçlü kadrosu geçtiğimiz gün okuma provasında bir araya geldi. Proje ekibi, birbirleriyle paylaştıkları heyecan ve mutluluğu birlikte özçekim yaparak belgelerken, enerjileri objektiflere de yansıdı.

AŞKIN YENİDEN ALEVLENMESİ

Aşkın yer aldığı hikayelerdeki duygusal yoğunluğa bir kez daha odaklanan ‘Eşref Rüya’ dizisi, izleyicilerin kalbine dokunmayı hedefliyor. Tekrar alevlenen bir aşk hikayesinin anlatımını gerçekleştirecek olan dizi, önümüzdeki günlerde sete çıkmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

GÜÇLÜ DİZİ KADROSU

Yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çeken dizinin, izleyicide büyük bir etki bırakması bekleniyor. ‘Eşref Rüya’, hem senaryosu hem de kadrosuyla merak uyandırıyor ve izleyicilere özel bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

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