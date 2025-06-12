Eşref Rüya, İzleyicileri Ekrana Kilitledi

YENİ BÖLÜM İLE GÜNDEM OLDU

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi Eşref Rüya, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyicileri yeniden ekran başına topladı. Başrollerini paylaşan Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, dizinin özellikle bir sahnesiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bölümde, Eşref karakterinin Nisan’ın beklenmedik itirafı sonrası altüst olan dünyası, kısa süre içinde bambaşka bir boyut kazandı. Yıllar boyunca “Rüya”sını arayan Eşref, sonunda içindeki duygulara teslim oldu.

DÜĞÜNDE YAŞANAN EMANET AŞK

Bu duygusal dönüşümün en etkileyici anı ise, ikilinin birlikte katıldığı düğünde yaşandı. Eşref, Nisan’la el ele törene katılırken, kalabalığın arasında onun gözlerinin içine bakarak zeybek oynaması, izleyicilere adeta görsel bir şölen sundu. Ekran başındaki izleyiciler, o sahnede hem aşkı hem de Anadolu kültürünün büyüsünü derinden hissetti.

KAMERA ARKASINDAKİ HAZIRLIKLAR

Romantik zeybek sahnesinin hemen arkasından yayınlanan kamera arkası görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla viral haline geldi. Ulusoy ve Özdemir’in, sahne öncesi birlikte prova yaptıkları anlar, beğeni yağmuruna tutuldu. İkili, dansa olan hâkimiyetleri ve uyumlarıyla hayranlardan büyük takdir aldı.