Eşref Rüya Konusu ve İlk Bölüm Yayında

EŞREF RÜYA KADROSU

Eşref Rüya dizisinin kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

HİKAYENİN TEMELİ

Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Eşref Tek, geçmişiyle yüzleşirken beklenmedik bir karşılaşma ile hayatı altüst oluyor. Özgürlüğüne kavuşmasından bu yana peşinden koştuğu hayal, onu tehlikeli bir yol ayrımına sürükleyecek. Diğer tarafta ise ideallerine bağlı kalmaya çalışan genç müzisyen Nisan, hayallerine ulaşmak için büyük fedakarlıklar yapmak zorunda kalıyor. Eşref’in sahibi olduğu otelde sahne almasıyla yolları kesişen bu iki karakter, bilmeden geri dönüşü olmayan bir girdaba sürükleniyor.

GÜÇ SAVAŞLARI VE DENGELER

Güç savaşlarının arttığı yeraltı dünyasında dengeler değişiyor. Herkes kendi oyununu oynarken bu mücadelede aşk, ihanet ve sadakat sınanacak. Eşref Rüya dizisi, mafya ve aşk temalarını ön plana çıkararak dikkat çekiyor. Her ne kadar kurgu bir hikâye olsa da, karakterlerin gerçek hayatta kimi temsil ettiğine dair merak uyandırıyor.

DİZİYİ İZLEMEK İÇİN

Eşref Rüya bölümlerini izlemek isteyenler, Kanal D ekranlarından ulaşabilir.