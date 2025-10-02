Eşref Rüya’nın 16. Bölümü YouTube’da Yok

EŞREF RÜYA DİZİSİ 16. BÖLÜMÜ YAYINLANDI

Eşref Rüya dizisinin 16. bölümü, 1 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı bu bölümün ardından, dizinin dijital yayın politikasıyla ilgili bazı yeni gelişmeler ortaya çıktı.

YENİ DİJİTAL POLİTİKA DİKKAT ÇEKİYOR

Dizinin sadık izleyicileri, bölümün YouTube kanalı üzerinden tam haliyle yayınlanmadığını fark etti. Önceki bölümler milyonların ilgisini çekerek yüksek izlenme sayılarına ulaşmıştı. Ancak bu sefer, dizinin yeni kararı doğrultusunda bölümlerin yalnızca televizyon ekranlarında yayınlanmasına devam edileceği duyuruldu.

ÖZET İÇERİKLER DEVAM EDİYOR

Dizi ekibi, dijital stratejide değişikliğe giderek yapımı sadece televizyon için yayınlama kararı aldı. Bu durum, dijital izleyiciler tarafından eleştirilse de, dizinin özet görüntülerinin YouTube kanalı üzerinden paylaşılmaya devam edeceği bildirildi. Kanal D’nin resmi yayın politikası gereği, dizinin tam bölümleri YouTube’a yüklenmeyecek.

İZLEYİCİLER TELEVİZYON YAYININA YÖNELMELİ

Eşref Rüya’nın 16. bölümünü izlemek isteyenler, yalnızca Kanal D’nin televizyon yayınlarını takip etmek zorunda kalacak. Bu değişiklik, özellikle dijital ortamda diziyi takip eden izleyiciler için bir sınırlama getiriyor. Ancak, dizinin YouTube hesabında yaklaşık 30 dakikalık özetlerin paylaşılması bekleniyor. Önceki bölümlerdeki gibi özet içerikler dijital platformlarda izleyiciye sunulmaya devam edecek.