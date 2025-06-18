Eşref Rüya’nın Fragmanı Yayınlandı Mı?

DİZİDE YENİ GELİŞMELER

Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir, yayınlanan fragmanda ünlü sanatçı Sertab Erener’in sevilen şarkılarından “Rüya”yı seslendiriyor. Dizi, izleyiciler tarafından merakla beklenen 14. bölüm fragmanını yayınlamadı. Dizinin çekimleri büyük oranda İstanbul’da gerçekleşiyor.

NİSAN’IN ENDİŞELERİ

Nisan, Eşref’in çatışmaya gideceğini öğrenince onun sağ salim geri dönmesi için yalvarıyor. Eşref ise Kadir’i alt etmeye çalışırken beklemediği bir sürprizle karşılaşıyor.

KADRODA KİMLER VAR?

Eşref Rüya’nın kadrosu oldukça dikkat çekici. Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili gibi isimlerin yanı sıra Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik gibi yetenekli oyuncular da yer alıyor. Ayrıca, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere ve Feriha Eyüboğlu gibi önemli isimler de dizinin kadrosunda bulunuyor.

FRAGMANLARI TAKİP EDİN

Eşref Rüya’nın 14. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Fragmanları takip etmek isteyen izleyiciler, Kanal D platformlarını kullanabilir.