Eşref Rüya’nın Fragmanı Yayınlanmadı

DİZİDE EŞREF RÜYA’NIN YENİ FRAGMANI HAKKINDA

Dizide ‘Nisan’ karakterine hayat veren Demet Özdemir, yayınlanan fragmanda Sertab Erener’in sevilen şarkılarından ‘Rüya’yı seslendiriyor. Eşref Rüya’nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin çekimlerinin önemli bir kısmı İstanbul’da yapılıyor.

EŞREF VE NİSAN’IN İLİŞKİSİ

“Niye beni sattın?” diyen Eşref, tuzak kuran Kadir’in planlarıyla karşılaşıyor. Nisan, Eşref’e her şeyi anlatmadan önce gerçeği değiştirip Nisan’ın Serdar Amir’in muhbiri olduğunu Eşref’e ileten Çiğdem yüzünden zor bir duruma düşüyor. Bunun üzerine Eşref, sinirlenip Nisan’ın kapısına kadar gidiyor.

Eşref Rüya’nın kadrosunda dikkat çeken isimler yer alıyor. Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi gibi oyuncular dizinin önemli figürlerini oluşturuyor. Şu anda Eşref Rüya’nın 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Eşref Rüya fragmanlarını Kanal D platformlarından takip edebilirsiniz.