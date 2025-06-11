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Eşref Rüya’nın Fragmanı Yayınlanmadı

DEMET ÖZDEMİR’DEN GÖZ DOLDURAN YORUM

Dizide ‘Nisan’ karakterini canlandıran Demet Özdemir, yayınlanan fragmanda Sertab Erener’in sevilen şarkısı ‘Rüya’yı seslendiriyor. Eşref Rüya’nın 13. bölüm fragmanı henüz izleyici ile buluşmadı. Dizinin çekimleri büyük ölçüde İstanbul’da gerçekleşiyor.

GERİLİM ARTIYOR

Eşref ve Nisan arasındaki ilişki gerilim dolu bir hal alıyor. Eşref, Nisan’a olan değerini ifade etmek isterken, Eşref’in yakalanmasıyla her şeyin alt üst olması söz konusu. Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi dahil birçok ünlü isim yer alıyor.

FRAGMANLARI TAKİP EDİN

Eşref Rüya’nın 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İzleyiciler, Eşref Rüya fragmanlarını Kanal D platformlarından takip edebilir.

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