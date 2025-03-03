Eşref Rüya’nın İlk Fragmanı Yayınlandı

YENİ DİZİ FİYAT REKORU KIRDI

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Eşref Rüya’nın fragmanı, başrollerini paylaşan Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in hayranları tarafından paylaşım rekoru kırıyor. Dizi hakkında olan beklentiler artarken, başrol oyuncularının alacakları ücretler de yoğun ilgi görüyor. Özdemir’in diziden bölüm başına 1.5 milyon TL alacağı öğrenildi.

EŞREF VE NİSAN’IN HİKAYESİ

Dizide, Eşref karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy, gözü kara ve güçlü bir adamı canlandırıyor. Eşref’in aşkı ise ismini bilmediği bir aşka dönüşüyor. Demet Özdemir ise genç müzisyen Nisan rolünde Eşref’in kalbini yeniden attıracak. Bu iki karakterin hikayesi, izleyicilerin duygularına hitap ederek, nostaljik bir aşk hikayesini ekrana taşıyacak. Eşref, çocuk yaşta yetim kalmış ve zamanla suç dünyasıyla iç içe geçmiş. Nisan’ın beklenmedik varlığı, Eşref’in hayatında bir değişim başlatacak.

KADRO VE YAPIM DETAYLARI

Yapımını Tims&B’in üstlendiği ‘Eşref Rüya’, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığında, Uluç Bayraktar’ın yönetiminde, Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı senaryosu ile güçlü bir kadro sunuyor. Bu dizi, izleyicilere özlemini duyduğu bir aşk hikayesini getirmeyi amaçlıyor. ‘Eşref Rüya’nın kadrosunda, Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu gibi birçok isim yer alıyor ve dizi izleyicileri ekrana kilitleyecek gibi görünüyor.