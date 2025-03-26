Eşref Rüya’nın Yeni Bölümü Çarşamba Başlıyor

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YAYINA GİRİŞİ

Kanal D’nin büyük bir heyecanla beklenen dizisi Eşref Rüya, izleyicileri efsane bir yolculuğa çıkarıyor. Dizi, Eşref ve Nisan’ın kesişen yolları, geçmişleri ve imkansız aşkları etrafında dönecek. Eşref Rüya’nın yeni bölümü çarşamba akşamı izleyicilerin karşısına çıkacak. İzleyiciler ayrıca Eşref Rüya CANLI izleme linki ve Eşref Rüya 2. bölüm izleme linkine erişim sağlayabilecek.

EŞREF’İN GEÇMİŞİ VE NİSAN’IN İDEALLERİ

Yeraltı dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Eşref Tek, geçmişiyle yüzleşirken beklenmedik bir karşılaşma hayatını tamamen değiştiriyor. Özgürlüğünü kazandığı andan itibaren peşinden koştuğu hayali, onu tehlikeli bir yol ayrımına sürüklüyor. Diğer tarafta ise, hayallerine ulaşmak için mücadele veren genç müzisyen Nisan, hedeflerine ulaşmak adına büyük bedeller ödemek zorunda kalıyor. Eşref’in sahibi olduğu otelde sahne almasıyla yolları kesişen bu ikili, farkında olmadan geri dönüşü olmayan bir girdaba kapılacak.

Güç savaşlarının giderek alevlendiği yeraltı dünyasında dengeler sürekli değişiyor. Herkesin kendi oyununu oynadığı bu mücadelede aşkın, ihanetin ve sadakatin sınavı yapılacak. Nisan, Eşref’i kendine aşık etme çabasındayken, Çiğdem Komiser, Eşref ile yüzleşip ağır sözler sarf ediyor. Geçmişin intikamını almak isteyen Çiğdem Komiser, en büyük kozu olan Nisan’ı bu karmaşaya dâhil ediyor.

KADRO VE İZLEME FIRSATI

Eşref Rüya’nın kadrosunda başarılı isimler yer alıyor. Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper gibi isimler dizide performans sergiliyor. Eşref Rüya bölümlerini Kanal D ekranlarından izleme imkânı sunuluyor.