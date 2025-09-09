Eşref Rüya’nın Yeni Sezonu Geri Dönüyor

KANAL D’DEN YENİ TANITIM MÜJDESİ

Kanal D’nin ikinci sezonu için sabırsızlıkla beklenen fenomen dizisi Eşref Rüya’nın yayın tarihini duyuran yeni tanıtım fragmanı yayımlandı. 17 Eylül Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşması planlanan fragmana, Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Eşref Tek’in raconu damga vurdu. Eşref, “Siz hepiniz Eşref tek” yazılı mezar taşıyla gezerken, “Alem buysa racon tek” diyerek yeni sezonda yaşanacak çatışmaların ilk ipuçlarını veriyor.

İKİNCİ SEZONUN SÜRPRİZ İSİMLERİ

Tanıtımda, ikinci sezonun sürpriz isimlerinden Levent Özdilek’in de ilk kez yer aldığı görülüyor. Eşref’in hapisteki hayatta kalma mücadelesinin, bilinmeyen bir istekle farklı bir yöne ilerlediği ortaya çıkıyor. Bu gelişme özgürlüğün kapısını aralarken, ilerleyen zamanlarda Eşref’in nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Aynı zamanda şöhret yolunda ilerleyen Nisan, katıldığı röportajda aşkı “Var olma sebebimiz, insanın ham maddesi” diye tanımlıyor. Yarım kalan hikayesiyle “Şimdi çok uzaklarda” dediği Eşref’in durumu, yeni sezonun heyecanını artırıyor.

YENİ DÜZENDEKİ SORULAR

Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın yazdığı, Uluç Bayraktar’ın yönettiği Eşref Rüya dizisinde, Eşref’in hapishaneye girmesiyle birlikte Yetimler’in başına geçen Kadir, “Burası benim şehrim, kuralları ben koyarım” diyor. Bu durum, Yetimler’in geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor. Eşref’in yeni düzene nasıl meydan okuyacağı ve büyük aşkı Rüya hakkında gerçeğin ne zaman gün yüzüne çıkacağı ise sezonun en büyük merak konusu. Tims&B imzalı Eşref Rüya, ikinci sezonuyla 17 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.