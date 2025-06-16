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Eşref Rüya Seti Babalar Günü’nü Kutladı

SETTEKİ SÜRPRİZ

Kanal D’nin popüler dizisi Eşref Rüya, Babalar Günü’nde unutulmaz bir sürprize ev sahipliği yaptı. Merakla beklenen sezon finaline hazırlanan dizinin çekimleri sürerken, ekipte yer alan çocuk yıldızlar, ellerinde hazırladıkları özel pasta ile seti ziyaret etti. Yetim Ömer karakteriyle büyük bir sevgi kazanan Seyhan Kuzey Kıskacıoğlu ve Nisan’ın çocukluğunu canlandıran Asmin Hazan Çiftçi, Eşref Rüya’nın babalarını Babalar Günü dolayısıyla kutladı.

DUYGUSAL JEST

“Eşref Rüya ekibinin Babalar Günü kutlu olsun” yazılı pastayı kendi elleriyle kesip, setteki babalara ikram eden Seyhan Kuzey Kıskacıoğlu ve Asmin Hazan Çiftçi’nin bu nazik davranışı herkesin duygularını etkiledi. Yoğun set programına verilen bu tatlı molanın ardından genç ikili, dizi ekibiyle birlikte fotoğraflar çekip bu özel anları ölümsüzleştirdi. Seyhan Kuzey Kıskacıoğlu, Özdemir’e olan benzerliğiyle dikkati çekerken, oyunculuk yeteneğiyle de övgü topluyor. Kıskacıoğlu’nun yer aldığı sahneler, sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, genç oyuncu yaşına göre sergilediği performansı ile büyük takdir görüyor. Tims&B imzalı Eşref Rüya, dolu dolu bir sezon finaliyle 18 Haziran Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşacak.

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