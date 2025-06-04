Eşref Rüya, Ünlü Oyuncularla Dikkat Çekiyor

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor. Peki, Eşref Rüya 11. bölüm tek parça HD izleme linki var mı? “Niye beni sattın?” Aklınca Eşref’e tuzak kuran Kadir, ava giderken avlanıyor. Nisan, Eşref’e her şeyi anlatmadan önce Çiğdem gerçeği değiştirip Nisan’ın Serdar Amir’in muhbiri olduğunu Eşref’e iletiyor. Bunun üzerine gözü dönen Eşref, kendini Nisan’ın kapısında buluyor. Nisan, Çiğdem yüzünden bir kez daha büyük bir belaya bulaşınca çareyi Eşref’e sığınmakta buluyor. Eşref ise hainin Kadir olduğunu kendi gözleriyle görüp bir sonraki hamlesini ince ince planlamaya başlıyor. Kadir, Eşref’le aralarındaki gerilimin giderek arttığını seziyor ve içinde bulunduğu durumdan çıkmanın yollarını arıyor.

DAHA ZORLAŞAN İLİŞKİLER

Nisan ve Eşref, inişli çıkışlı ilişkilerini sürdürmeye devam ederken aralarındaki çekime karşı koymak giderek daha zor hale geliyor. İhanete karşı silahlar çekildiğinde, hayatta kalmak isteyenin hızlı davranması gerekiyor. Eşref Rüya’nın kadrosunda yer alan oyuncular, izleyicilere farklı duygular yaşatacak; aşk, güç, hırs, ihanet ve mücadelenin iç içe geçtiği hikayesi ile ekrana yeni bir soluk sunuyor.

GÜÇLÜ KARAKTERLERİN TANITIMI

Eşref Rüya’nın karakterlerini tanıyalım. Eşref Tek (Çağatay Ulusoy): İstanbul’da ‘Yetimler’ olarak bilinen güçlü bir suç örgütünün üyesi. Ciddi ve ağırbaşlı bir adam. Sert görünüşünün altında derin bir duygu dünyası mevcut. İstanbul’un lüks Ravena Bosphorus Hotel’in sahibi. Sonsuz para ve güce sahip olsa da, bıkmadan usanmadan her köşede büyük aşkı Rüya’sını aramaktan vazgeçmiyor. Nisan Akyol (Demet Özdemir): Sanata düşkün, yetenekli bir müzisyen. Kız kardeşi Afra ile İstanbul’da büyük bir hayat mücadelesi veriyor. Duygusal ve neşeli bir kadın. Çiğdem Serim (Büşra Develi): Hırslı bir emniyet mensubu. Organize Suçlarla Mücadele Birimi’nde komiser olarak görev almakta. Gürdal Bozok (Necip Memili): Eşref’in sağ kolu ve en güvendiği arkadaşı. Cesur ve karizmatik. Müslüm Çermik (Tolga Tekin): Ekibin en büyüğü, ailesi ile barış sağlamak istiyor. Faruk Sezeri (Ahmet Rıfat Şungar): Ekibin en genç üyesi. Analitik zekaya sahip. Yakup Karaşan (Macit Koper): Yetimler örgütünün direği, liderlik özellikleri taşıyor.

YETİMLER ÖRGÜTÜNÜN DİNAMİKLERİ

Kadir Yanık (Görkem Sevindik): Yetimler’in ikinci en kıdemli üyesi, Eşref’in rakibi. Aşırı hırslı ve yönetme tutkusu var. Serdar Günsur (Umut Karadağ): Çiğdem’in amiri, emniyet amiri olarak ‘Yetimler’ dosyasını çözme kararı aldı. Irmak Bozok (Ceren Benderlioğlu): Gürdal’ın kardeşi, Ravena’nın genel müdürü. Titiz ve disiplinli. Afra Akyol (Ebrar Karabakan): Nisan’ın kız kardeşi, sorumsuz bir genç kız. Nisan’ın uyarılarına rağmen kendi başına davranmaya devam ediyor. Eşref Rüya, mafya ve aşk temalarını harmanlayarak kurgusal bir hikaye sunuyor. Eşref Rüya bölümlerini Kanal D ekranlarından izleyebilirsiniz.