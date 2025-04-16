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Eşref Rüya Yayınlanmadı Fragmanı Kontrol Edin

DEMET ÖZDEMİR’İN YENİ PROJESİ

Dizide ‘Nisan’ karakterine hayat veren Demet Özdemir, yayınlanan fragmanda Sertab Erener’in en sevilen parçalarından biri olan ‘Rüya’yı seslendiriyor. İzleyiciler, Eşref Rüya’nın 5. bölüm fragmanının çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Dizinin çekimleri büyük ölçüde İstanbul’da gerçekleşiyor.

YENİ GELİŞMELER

Nisan, içindeki duyguları hayata geçirememe sebebiyle Eşref’e sarılıyor. Aynı zamanda Yakup Baba ve Nusret Ağa, silahlarını çekip karşı karşıya geliyorlar. Bu olayların ortasında Kadir’in Nisan hakkında farklı planları bulunuyor.

KADRO VE TAKİP BİLGİLERİ

Eşref Rüya dizisinin kadrosunda kimler var? Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper dizide yer alıyor. Eşref Rüya’nın 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ve fragmanları Kanal D platformlarından takip edebilirsiniz.

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