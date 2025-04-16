Eşref Rüya Yayınlanmayacak, Can Sıkacak

EŞREF RÜYA DİZİSİ YENİ BÖLÜM İLE BİRLİKTE YENİ BİR DÖNEME GİRDİ

Bu sezon dikkat çeken yapımlardan biri olan Eşref Rüya, yeni bölüm sonrası aldığı kararlarla seyircilerin canını sıkabilecek gibi görünüyor. Her hafta milyonları Kanal D ekranları başına toplayan Eşref Rüya’nın son bölümünde yaşanan gelişmeler, izleyicilerde tepkiye yol açtı.

DİZİDE İDDİALI BİR GÜÇ BİR ARAYA GELİYOR

Kanal D’nin, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’i ilk kez bir araya getiren Eşref Rüya dizisinde yeni bir dönem başlıyor. Yapımını Tims&B’nin üstlendiği projede, yapımcılar Timur Savcı ve Burak Sağyaşar yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Uluç Bayraktar oturuyor. Dizinin senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral yazıyor.