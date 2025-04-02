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Eşref Rüya Yeni Bölümü Ertelendi Mi?

YENİ BÖLÜM DEĞİŞİKLİĞİNE SEBEP OLAN FAKTÖRLER

Kanal D yayın akışında Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü yer almadığı için dizi hayranları “Eşref Rüya yeni bölüm neden yok?” sorusunu sormaya başladı. Ramazan Bayramı sonrası ekranlarda meydana gelen değişiklikler, bu durumun sebebi olabiliyor.

GELEN YENİ TARİH VE YAYIN AKIŞI

2 Nisan 2025 tarihinde Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak, bunun yerine tekrar bölümü ekranlara gelecek. Eşref Rüya dizisinin 3. bölümü ise 9 Nisan 2025 Çarşamba akşamı saat 20:00’de izleyicilerin karşısında olacak.

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