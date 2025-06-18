Eşref Rüya, Yeni Dizi Başlıyor

YENİ DİZİ EŞREF RÜYA EKRANDA

Kanal D’nin yeni yapımı Eşref Rüya, izleyiciyle buluşuyor. Dizinin ana karakterleri Eşref ve Nisan’ın yollarındaki kesişimler, geçmişleri ve imkansız aşkları dikkat çekiyor. Bu akşam yayınlanacak bölüm öncesinde, “Eşref Tek ölüyor mu?” ve “Eşref diziden ayrılıyor mu?” gibi sorular izleyicilerin aklında yer alıyor. “Tahtını, tacını başına yıkmaya geldim!”

DUYGUSAL GİDİŞAT

Nisan, Eşref’in çatışmaya gideceğini öğrenince geri dönmesi için ona yalvarıyor. Eşref ve Nisan, hislerini itiraf ettiklerinde dönüşü olmayan bir yola girmektedirler. Nisan, Eşref’in tehlikeli dünyasında aşkın yerinin olmadığını bilse de, onunla bir gelecek hayali kurmaktan vazgeçemiyor. Eşref ise Rüya’dan sonra birine karşı böyle yoğun duygular hissetmenin şaşkınlığı içindedir. Eşref’in başa geçişi için yapılacak merasim, Yetimler tarafından gündeme gelirken, Kadir’in ifşa olma riski gündemdedir. Kadir, durumu idare etmek amacıyla Çiğdem’in plansız tuzaklarına sığınmak zorunda kalıyor. Yeraltı dünyasındaki konumu ve Nisan’la olan ilişkisi arasında büyük bir ikilemde kalan Eşref, beklenmedik bir gelişme ile karşılaşacak. Bu akşam yayınlanacak Eşref Rüya bölümünde Eşref’in ölümü hakkında kesin bilgiler ortaya çıkacak.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Eşref Rüya dizisinin kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik gibi isimler yer alıyor. Dizinin konusu ve güçlü kadrosuyla dikkat çekmesi, izleyicilerin ilgisini topluyor. Karakterlerin hangi gerçek kişileri yansıttığı ise merak konusu. Mafya ve aşk temalarının ağırlık kazandığı Eşref Rüya tamamen kurgusal bir hikaye üzerine kurulu. Her karakter, izleyicilere farklı duygular hissettirecek; aşk, güç, hırs, ihanet ve mücadele unsurlarının iç içe geçtiği bu hikaye, ekrana yenilik katmayı hedefliyor.

KARAKTERLERİN TANITIMI

Eşref Tek (Çağatay Ulusoy): “Yetimler” olarak bilinen güçlü bir suç örgütünün üyesi. Ciddi ve az konuşan bir yapısı var; fakat sert görünümünün arkasında derin bir duygu dünyası yatıyor. İstanbul’daki Ravena Bosphorus Hotel’in sahibi, sürekli büyük aşkı Rüya’sını arıyor.

Nisan Akyol (Demet Özdemir): Sanata düşkün ve yetenekli bir müzisyen. Kız kardeşi Afra ile birlikte büyük bir yaşam mücadelesi veriyor. Duygusal ve neşeli bir karaktere sahip.

Çiğdem Serim (Büşra Develi): Hırslı bir emniyet mensubu. Yetimler örgütünü çökertmek için mücadele ediyor.

Gürdal Bozok (Necip Memili): Eşref’in sağ kolu ve en güvendiği dostu. Kadınlara düşkün, karizmatik ve cesur bir karakter.

Müslüm Çermik (Tolga Tekin): Ekibin en büyük üyesi ve aileyle arasını düzeltmeyi arzuluyor.

Faruk Sezeri (Ahmet Rıfat Şungar): Eşref’in yanında finans ve muhasebe uzmanı olarak görev yapıyor.

Yer altı dünyasında ‘Yakup Baba’ olarak bilinen Yakup Karaşan (Macit Koper) ise saygın bir iş adamı görünümünün altında bir mafya babası olarak tanınıyor.

Kadir Yanık (Görkem Sevindik): Yetimler’in ikinci en kıdemli üyesi ve lider olma tutkusuyla dolu.

Serdar Günsur (Umut Karadağ): Soğukkanlı bir emniyet mensubu ve Eşref’in en azılı rakibi.

Irmak Bozok (Ceren Benderlioğlu): Disiplinli bir otel müdürü ve ayrıntıcı bir karakter.

Afra Akyol (Ebrar Karabakan): Nisan’ın sorumsuz ve baş belası kız kardeşi. Başına buyruk davranmaktan vazgeçmiyor.