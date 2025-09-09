Eşref Rüya Yeni Sezon 17 Eylül

İLK SEZON FİNALİNİN HİKÂYESİ

İlk sezonun finali izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Uzun süre aynı soruyu soran herkes, “Eşref Rüya yeni sezon ne zaman başlıyor?” sorusunun cevabını arıyor. Alınan kulis bilgileri, çekim tarihleri ve beklenen yayın takvimi bu konuda aydınlatıcı bilgiler sunuyor. Dizinin yapım ekibi, yaz tatilinin ardından yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Oyuncular, senaryo ekibi ve teknik kadro Ağustos 2025’in sonunda yeniden sete çıktı. Bu tarih, dizinin yayınının planlamasında da belirleyici bir rol oynadı.

İKİNCİ SEZONUN TAHMİNİ YAYIN TARİHLERİ

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in bulunduğu dizinin sezon finalinde yaşananların ardından, 2. sezonun 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacağı duyuruldu. Dizinin ilk fragmanı da yayımlandı. İlk sezonda gösterdikleri performanslarıyla beğeni toplayan başrol oyuncuları, ikinci sezonda da ekranda olmaya devam edecek. Karakterlerin gelişimi, yeni sezonda hikâyeye yön veren en önemli unsurlar arasında olacak. İzleyiciler özellikle ana karakterlerin aşk, ihanet ve entrikalarla dolu yolculuklarının nasıl devam edeceğine merakla odaklanıyor.

SENARİSTLERDEN YENİ SEZONA HAZIRLIKLAR

Senaristlerin verdiği sinyaller, ikinci sezonda daha güçlü çatışmalar, sürpriz karakter girişleri ve gerilimi artıran senaryoların yer alacağını gösteriyor. Bu, dizinin yeni sezonunun ilkinden çok daha dinamik olacağı anlamına geliyor. Eşref Rüya’nın yayın hayatına başladığı kanal, yeni sezonda projeyi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam etmeyi hedefliyor. Yayın gününde bir değişiklik beklenmiyor. Çarşamba akşamları saat 20.00’de izleyiciler, Eşref Rüya’nın yeni bölümleriyle buluşacak.

• Çekimlerin Başlangıcı: Ağustos 2025 sonu

• Fragman Yayını: Eylül 2025’in ilk haftası (tahmini)

• Sezon Başlangıcı: 17 Eylül 2025 Çarşamba

• Yayın Saati: Çarşamba akşamları 20.00