Eşref Rüya, Yepyeni Anların Başlangıcı

DİZİ HAYRANLARINI BEKLEYEN YENİ BÖLÜM

Kanal D’nin büyük bir heyecanla beklenen dizisi Eşref Rüya, izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizi, Eşref ve Nisan’ın birbirleriyle kesişen yollarını, geçmişlerini ve imkansız aşklarını anlatıyor. Eşref Rüya’nın yeni bölümü çarşamba akşamı ekrana gelmeye başlıyor. İzleyiciler için Eşref Rüya’nın canlı izleme linkinin olup olmadığı merak ediliyor. Ayrıca, 7. bölüm izleme linkine ulaşmak mümkün mü?

Eşref Rüya’nın 7. bölümünde Nisan’ın Eşref’i öpmesi, ikilinin ilişkisini derinlemesine etkileyen bir kırılma yaratıyor. Uzaktan her şeyin tanığı olan Çiğdem ise bu durumu kabullenemiyor. Nusret’in hain saldırısı nedeniyle Eşref’in yakınları zarar görürken, bu durum ona büyük bir vicdan azabı yüklemekte. Eşref, kendisini bekleyen yeni planlardan habersiz, intikam amacıyla harekete geçmeye hazırlanmaktadır. Bu esnada Nisan, hala ifşa olma riski taşırken, dosyayı almak için tüm gücünü seferber edecek.

İKİ İKİLİYİ ZOR DURUMLARA SÜRÜKLEYEN GÜÇLÜ DÜŞÜNCELER

Nisan’ın Eşref’i öpmesi, ikilinin duygu durumunu etkilerken, Çiğdem’in Eşref’le yüz yüze geldiğinde duygusal bir çıkmaza girmesi kaçınılmaz oluyor. İntikam oyunlarının göbeğinde kalan Nisan ve Eşref, her şeye rağmen kalplerinin sesini dinlemeyi tercih edecekler mi? Eşref, “Rüya”sına veda ediyor! Nisan, Kadir’in adını kullanarak Eşref’i alt etmeye çalışırken, Kadir’in planı Eşref’e, Nusret Ağa’nın elini öptürmekte gizlidir. Oysaki Eşref, onuru için yaşamaktadır.

KADRODAKİ İSİMLER

Eşref Rüya dizisinin kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper gibi başarılı isimler yer alıyor. Eşref Rüya bölümleri, Kanal D ekranlarından izlenebilir.