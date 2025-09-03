Haberler

Eşref Saral, Farklı Bir Görüntüyle Gündemde

YENİ GÖRÜNTÜ İLE GÜNDEMDE

Bir dönem MHP İlçe Başkanlığı görevinde bulunan ve ülkücü kimliği ile tanınan Trabzonlu iş insanı Eşref Saral, bu defa farklı bir görünüm ile dikkatleri üzerine çekti. Saral, sarı-kırmızı-yeşil renklerdeki kıyafetleriyle DEM Parti bayrağının önünde zafer işareti yaparak, Grup Göktürkler’in “Asena” isimli şarkısını seslendirdi.

TRİBÜNLERDE AMEDSPOR FORMASIYLA GÖRÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde oynanan Trabzonspor – Kocaelispor maçında da Amedspor forması giyerek tribünlerde yerini alan Saral, maç sonrası sahaya inince dikkat çekti. Yine Amedspor formasıyla görüntülenen Saral, güvenlik görevlilerinin müdahalesine yanıt vererek bir görevliyi itmesiyle tepki topladı. Eşref Saral’ın stadyumda sergilediği davranışlar ve DEM Parti bayrağı önündeki pozları, sosyal medya platformlarında geniş bir yankı buldu.

Mersin’de Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı

Mersin'de 13. kattaki iskelede mahsur kalan iki işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 30 dakika içinde kurtarıldı. İşçiler, elektrik arızası nedeniyle sıkışmıştı.
Manisa’da Kuru Üzüm Kalitesi Arttı

Mustafa Sacit İnan, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde yaptığı açıklamada, tel sergi yönteminin kuru üzüm kalitesini artırdığını fakat yüksek maliyetin üreticiler için bir engel oluşturduğunu ifade etti.

