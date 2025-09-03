Eşref Saral, Farklı Bir Görüntüyle Gündemde

YENİ GÖRÜNTÜ İLE GÜNDEMDE

Bir dönem MHP İlçe Başkanlığı görevinde bulunan ve ülkücü kimliği ile tanınan Trabzonlu iş insanı Eşref Saral, bu defa farklı bir görünüm ile dikkatleri üzerine çekti. Saral, sarı-kırmızı-yeşil renklerdeki kıyafetleriyle DEM Parti bayrağının önünde zafer işareti yaparak, Grup Göktürkler’in “Asena” isimli şarkısını seslendirdi.

TRİBÜNLERDE AMEDSPOR FORMASIYLA GÖRÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde oynanan Trabzonspor – Kocaelispor maçında da Amedspor forması giyerek tribünlerde yerini alan Saral, maç sonrası sahaya inince dikkat çekti. Yine Amedspor formasıyla görüntülenen Saral, güvenlik görevlilerinin müdahalesine yanıt vererek bir görevliyi itmesiyle tepki topladı. Eşref Saral’ın stadyumda sergilediği davranışlar ve DEM Parti bayrağı önündeki pozları, sosyal medya platformlarında geniş bir yankı buldu.