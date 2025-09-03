Haberler

Eşref Saral, Farklı Görüntüyle Gündemde

SON DÖNEMDE GÜNDEME GELEN EŞREF SARAL

Bir dönem MHP İlçe Başkanlığı yapan ve ülkücü kimliğiyle bilinen Trabzonlu iş insanı Eşref Saral, bu sefer bambaşka bir görüntüyle karşımıza çıktı. Saral, sarı-kırmızı-yeşil giysilerle DEM Parti bayrağının önünde zafer işareti yaparak, Grup Göktürkler’in “Asena” şarkısını seslendirdi.

Saral, yakın zamanda oynanan Trabzonspor – Kocaelispor maçında Amedspor formasıyla tribünlerde yer aldı. Maçın ardından sahaya inen Saral’ın yine Amedspor forması giydiği dikkat çekti. Güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşı koyan Saral, bir görevliyi iterek olayların büyümesine neden oldu.

Eşref Saral’ın hem stadyumdaki tavırları hem de DEM Parti bayrağı önünde verdiği pozlar, sosyal medya platformlarında büyük bir yankı uyandırdı. Bu durum, kullanıcılar arasında çeşitli yorumlara ve tartışmalara yol açtı.

ÖNEMLİ

Haberler

Mersin’de Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı

Mersin'de 13. kattaki iskelede mahsur kalan iki işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 30 dakika içinde kurtarıldı. İşçiler, elektrik arızası nedeniyle sıkışmıştı.
Haberler

Manisa’da Kuru Üzüm Kalitesi Arttı

Mustafa Sacit İnan, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde yaptığı açıklamada, tel sergi yönteminin kuru üzüm kalitesini artırdığını fakat yüksek maliyetin üreticiler için bir engel oluşturduğunu ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.