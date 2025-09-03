Eşref Saral, Farklı Görüntüyle Gündemde

SON DÖNEMDE GÜNDEME GELEN EŞREF SARAL

Bir dönem MHP İlçe Başkanlığı yapan ve ülkücü kimliğiyle bilinen Trabzonlu iş insanı Eşref Saral, bu sefer bambaşka bir görüntüyle karşımıza çıktı. Saral, sarı-kırmızı-yeşil giysilerle DEM Parti bayrağının önünde zafer işareti yaparak, Grup Göktürkler’in “Asena” şarkısını seslendirdi.

Saral, yakın zamanda oynanan Trabzonspor – Kocaelispor maçında Amedspor formasıyla tribünlerde yer aldı. Maçın ardından sahaya inen Saral’ın yine Amedspor forması giydiği dikkat çekti. Güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşı koyan Saral, bir görevliyi iterek olayların büyümesine neden oldu.

Eşref Saral’ın hem stadyumdaki tavırları hem de DEM Parti bayrağı önünde verdiği pozlar, sosyal medya platformlarında büyük bir yankı uyandırdı. Bu durum, kullanıcılar arasında çeşitli yorumlara ve tartışmalara yol açtı.