Eşref Ve Nisan’ın Aşk Hesaplaşması

HEYECAN VE ROMANTİZM DOLU BİR BÖLÜM

KANAL D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, bu akşam izleyicilere heyecan ve romantizm dolu bir bölüm sunacak. Son bölümde Eşref ile Nisan’ın aşk hesaplaşmaları ekranlara gelecek. Eşref, Nisan’ın gözlerinin içine bakarak zeybek oynadığı anlarla romantizm rüzgarları esecek.

AŞK ÇIKMAZINDA KARŞILAŞMA

İddialı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile milyonları ekranlara kilitlemeyi başaran Eşref Rüya’da, Eşref, Nisan’a karşı yoğun duygular hissetmenin şaşkınlığını yaşıyor. Nisan’ı öptüğünde tehlikeli dünyasında aşka yer olmadığını bilse de hayal kurmaktan kendini alamıyor. Eşref, Nisan’a verdiği değeri ifade etmeye çalışacak.

NİSAN’IN SÜRPRİZİ VE DENGELERİN ALT ÜST OLUŞU

Nisan’ın korkularıyla yüzleşmesi sonucunda yaşanan sürpriz, Eşref’i bir aşk çıkmazına sokuyor. Eşref’in başına gelenler, tüm dengeleri alt üst edecek. Tims&B imzalı Eşref Rüya, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyicilerin karşısında olacak.