Essen’deki ZfTI, Türk katılımını artıracak

PROJENİN AMACI VE KAPSAMI

Almanya’nın Essen kentindeki Türkiye Araştırmalar ve Uyum Merkezi Vakfı (ZfTI), Duisburg-Essen ve Bamberg Üniversiteleri iş birliğiyle gerçekleştirdiği projeyle, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde 2025 yılında düzenlenecek yerel seçimlerde Türklerin katılımını artırmayı hedefliyor. Vakfın gerçekleştirdiği çevrim içi toplantıda, “Milyonlarca seçmen neden oy kullanmıyor?” sorusu etrafında bilimsel çözümler arandı. Proje çerçevesinde Türklerin yoğun yaşadığı KRV eyaletindeki yerel seçimlere yönelik katılım artışı sağlamak amacıyla hazırlanan bir internet sitesi tanıtıldı.

DİDEMİ DEMOGRAFİK DEĞİŞİM

Türkiye ve Uyum Araştırmaları Vakfı Proje Yöneticisi Yunus Ulusoy, Almanya’daki demografik değişimlerin seçmen yapısını etkilediğine dikkat çekti. Ulusoy, “Almanya’da seçimlerde başarılı olmak isteyen partilerin göçmenlere hitap etmesi ve onların oylarını alabilmesi gerekiyor. Özellikle Almanya’nın en büyük eyaleti ve Türklerin göç merkezi olan Kuzey Ren Vestfalya’da bu durum daha da önemli.” diyerek konuya vurgu yaptı. 2025 yerel seçimlerinde her altı seçmenden birinin göçmen kökenli olacağını belirten Ulusoy, eyalette yaşayan 852 bin Türkiye kökenli göçmenden 294 bininin 16 yaşından büyük Alman vatandaşları olduğunu ifade etti.

SEÇİM KATILIMININ ÖNEMİ

Ulusoy, seçimlere katılımın yalnızca demokratik bir görev değil, aynı zamanda bireylerin seslerini ve beklentilerini siyasete aktarma aracı olduğunu belirtti. Projenin internet sitesi ‘hierdabei.de’ üzerinden KRV yerel seçimleri ve aynı gün gerçekleştirilecek uyum meclisi seçimleriyle ilgili detaylı bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi. Seçim öncesinde belirli sandık bölgelerinde yoğun kullanım alanlarına afişlerin asılacağının altını çizen Ulusoy, seçim sonrası katılım oranlarının kontrol bölgeleriyle karşılaştırılarak uygulamaların etkisinin değerlendirileceğini kaydetti.