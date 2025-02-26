Essien’den Mourinho’ya Destek Paylaşımı

MOURINHO’YA DESTEK PAYLAŞIMI

Jose Mourinho ile Chelsea ve Real Madrid’de birlikte çalışan Ganalı futbolcu Michael Essien, sosyal medya üzerinden Portekizli teknik direktör ile bir fotoğraf paylaştı. Essien, Instagram hesabında Mourinho ve Didier Drogba’nın bulunduğu bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Ganalı yıldızın yaptığı paylaşımda, “MAYMUN GİBİ ZIPLADILAR” ifadesine yer verildi.

IRKÇILIK TARTIŞMALARI ALEVLENİYOR

Mourinho’nun Galatasaray maçının ardından rakip takımın yedek kulübesi için kullandığı “Maymun gibi zıpladır.” ifadeleri, ırkçılık tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Bu durum üzerine Galatasaray’ın, konuyu UEFA ve FIFA’ya taşıyıp Mourinho’yu şikayet etmesi bekleniyor.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Essien’in bu paylaşımı sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve büyük bir ilgi gördü. Birçok kişi, Essien’in bu paylaşımını Mourinho’ya destek olarak değerlendirdi.