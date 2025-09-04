Eşsiz Doğa Olayı Gerçekleşiyor

KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞİYOR

Gökyüzü meraklılarını etkileyecek eşsiz bir doğa olayı kapımızda. 7 Eylül Pazar’ı 8 Eylül Pazartesi’ye bağlayan gece, yılın en baş döndürücü gök olaylarından biri olan ‘Kanlı Ay’ tutulması yaşanacak. Bu büyüleyici manzara, Türkiye’nin her yerinden çıplak gözle izlenebilecek. Saat 19:20’de başlayacak tutulma, ilerleyen saatlerde ayın yavaşça Dünya’nın gölgesine girmesiyle muhteşem bir görünüm alacak. Tam tutulma evresine saat 21:11’de ulaşacak olan Ay, bu süreçte yaklaşık 1 saat 22 dakika boyunca tamamen kızıl bir renge dönüşecek. ‘Kanlı Ay’ adı verilen bu doğal olay, Ay’ın Dünya’nın tam gölgesi umbraya girmesiyle ortaya çıkıyor. Ancak Ay, tamamen karanlıkta kaybolmaktansa, Dünya atmosferinden süzülen Güneş ışıkları sayesinde kızıl ve turuncu tonlara bürünüyor. Bu renk değişiminin nedeni ise Rayleigh Dağılımı olarak bilinen fiziksel bir olaya dayanıyor. Bu süreç, gün batımında gökyüzünün kırmızıya dönmesinde de rol oynuyor.

İZLEME ÖNERİLERİ

Türkiye’nin dört bir yanından gözlemlenebilen bu nadir gök olayını daha etkili bir şekilde izlemek isteyenler için bazı öneriler mevcut. Tutulmayı izlemek için teleskopa ihtiyaç yok, çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir. Ancak net fotoğraflar çekmek isteyenler için tripodlu kameralar ya da telefonlar için sabitleyici aparatlar öneriliyor. Gözlemi garanti altına almak için gökyüzünün açık olmasına dikkat etmek, bulutlanma riskini azaltabilir.

GÖKBİLİMSEL ANLAM

Kanlı Ay tutulmaları, yalnızca görsel bir şölen sunmakla kalmaz, aynı zamanda gökbilim açısından da oldukça anlamlıdır. Dünya, Güneş ve Ay’ın mükemmel hizalanmasıyla meydana gelen bu nadir olaylar, her zaman gözlemlenemiyor. Bu nedenle 7 Eylül gecesi, hem amatör gözlemciler hem de astronomi tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.