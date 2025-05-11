Estetik İşlemler Uzman Denetiminde Olmalı

ESTETİK İŞLEMLERDE UZMANLIK VE TEMİZLİK ÖNEMLİ

Dermatoloji Uzmanı Dr. Sena İnal Aptoula, bilinçsiz ve kontrolsüz estetik işlemlerin ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceğini vurguluyor. Dr. Aptoula, “Estetik işlemler sadece hacim verici, şekil değiştirici işlemler olmayıp aslında cildi besleyen, daha sağlıklı ve genç görünüm sağlayan birçok işlemi kapsamakta” diyor. Uygulama ortamının ve işlemi yapan kişinin uzmanlığının, estetik işlemlerin güvenliği açısından hayati önem taşıdığını ifade eden Dr. Aptoula, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Merdiven altı uygulamaların sağlık sorunları yaratabileceği konusunda uyarıyor.

SAĞLIKLI GÜZELLEŞMENİN TEMELİ UZMAN HEKİMLER

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Dr. Aptoula, sağlıklı bir şekilde güzelleşmenin ve cilt sağlığını korumanın önemini vurguluyor. “İşlemlerin mutlaka steril ortamda ve uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğinin altını çiziyorum” diyen Dr. Aptoula, özellikle genç yaştaki bireylerin estetik müdahalelerine karşı ebeveynleri ve gençleri dikkatli olmaya çağırıyor.

ESTETİK İŞLEMLERİN AMACI GÖRÜNTÜ DEĞİL, SAĞLIK

Dr. Aptoula, estetik işlemlerin yalnızca görüntü değişimi için değil, cilt sağlığını korumak ve eksiklikleri tamamlamak amacıyla yapılması gerektiğini belirtiyor. “Hastalarımızla bu işlemler ile çok iyi sonuçlar elde ediyoruz. Ancak uygulamalar ilgili ortam ve uzmanlık büyük önem taşıyor. Merdiven altı uygulamalar ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor” ifadesiyle dikkat çekiyor.

KONTROLSÜZ UYGULAMALARIN TEHLİKESİ

Botoks ve dolgu işlemlerinin kontrolsüz ortamlarda yapılmasının getirdiği risklere değinen Dr. Aptoula, “Yanlış uygulamalar sonucunda görme bozuklukları, yüzde asimetriler, dolgularda kaymalar ve enfeksiyonlar gibi ciddi komplikasyonlar görülebiliyor” uyarısında bulunuyor. En tehlikeli durumların başında dolgu maddesinin damar içine enjekte edilmesiyle dokunun ölmesi geldiğini belirtiyor.

GENÇ YAŞTA ESTETİK MÜDAHALELER RİSK TAŞIYOR

Dr. Aptoula, genç yaşta estetik işlemlere başvurmanın olumsuz sonuçlarına da dikkat çekiyor. “14-15 yaşındaki çocuklarda dudak dolgusu ya da yüz dolgusu gibi işlemlere başvurulması üzücü” diyor. 18 yaş altındaki bireylerin bu tür estetik müdahaleleri kesinlikle önermediklerini de ifade ediyor.

SOSYAL MEDYANIN YANILTICI ETKİSİ

Sosyal medyada paylaşılan estetik uygulama sonuçlarının yanıltıcı olabileceğini belirten Dr. Aptoula, “Başka bir bireyde iyi sonuç veren bir işlem, sizin için uygun olmayabiliyor” diyor ve tedavilerin kişiye özel planlanması gerektiğinin altını çiziyor. Kendilerine uygun olmayan yöntemlerin sosyal medyada gördükleri görüntülerle belirlenmemesi gerektiğini vurguluyor.

UZMAN ELLERDE YAPILMALIDIR

İşlemlerin mutlaka hastane gibi steril ortamlarda ve dermatolog veya plastik cerrah gibi uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirten Dr. Aptoula, “Uygulama sırasında aşırı ağrı hissetmeniz veya işlem sonrası endişe verici bir durum yaşamanız halinde hemen bir uzmana başvurmalısınız” şeklinde açıklama yapıyor. Erken müdahalenin komplikasyonları azaltabileceğini hatırlatıyor.