Estonya Askere Zırhlı Araç Teslimatı Yapıldı

ESTONYA’DA TANK TANITIM ETKİNLİĞİ

Estonya Savunma Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu tekerlekli zırhlı araçlar için düzenlenen ihale sonucu kazanan Otokar ARMA 6×6 ve Nurol Makina NMS 4×4 araçlarının teslimatları başlamışken, Nursipalu Eğitim Alanı’nda tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. ARMA 6×6’lar, daha önce zırhlı tekerlekli araca sahip olamayan 2. Piyade Tugayı için satın alındı. NMS 4×4 ile 1. ve 2. Piyade tugaylarında daha küçük timlere yönelik araç sayısı artırılacak, iç güvenlik birimlerine ise yeni kabiliyetler kazandırılacak.

DEFİNE EDİLEN HEDEFLER

Etkinlikte konuşan Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, araç teslimatlarına katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Bu teslimat sürecinin başarısını vurgulayan Pevkur, “Üreticilerin verdikleri sözü tutarak tüm kalan araçları da yıl içinde teslim etmelerini umuyorum. Böylece eğitimlere ve tatbikatlara başlayabiliriz. İlk geri bildirimlere göre araçlar oldukça iyi performans gösteriyor,” dedi. Ayrıca, ordunun en iyi ekipmanlarla donatılmasının ve en yüksek kapasiteye ulaşmasının önemine dikkat çekti.

İŞBİRLİKLERİNE VURGU

Pevkur, işbirliklerinin en iyi şekilde devam etmesini diledi ve Estonya firmalarıyla işbirliği yapılmasının önemini belirtti. Etkinlikte, araçları kullanacak temsilciler ve üreticiler, projenin gelişimi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Otokar Askeri Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi, Ekim 2023’te imzaladıkları sözleşmelerden sonra müşteri ile sürekli iletişimde kaldıklarını aktardı ve “Teslimatlarının devam ettiği bilgisini vererek, ihtiyaçları en verimli şekilde karşılamak için çalışmaya devam ediyoruz,” şeklinde konuştu.

NUROL MAKİNA’DAN GURURLU AÇIKLAMALAR

Nurol Makina Stratejik Planlama ve Pazar Geliştirme Direktörü Emre Akın ise, Estonya’nın savunma gücüne katkı sağlamaktan duydukları gururu dile getirdi. Yaklaşık 1,5 yıl önce YÖRÜK araçlarının Estonya Savunma ve İçişleri bakanlıklarında kullanımına yönelik sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Akın, bu süre içinde araçların Estonya ihtiyaçlarına göre özelleştirildiğini ve teslimatların sürmekte olduğunu aktardı.