Estonya, Letonya’ya Polis Ekibi Gönderdi

ESTONYA’DAN LETONYA’YA POLİS EKİBİ GÖNDERİLDİ

Estonya, Avrupa Birliği’ne (AB) yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan göçmen akışını durdurmaya destek olmak amacıyla ikinci polis ekibini Letonya’nın Belarus sınırına gönderdi. Letonya’nın kamu yayıncısı LSM’nin yaptığı haberde, son zamanlarda Letonya-Belarus sınırında yasa dışı geçişlerin arttığı ve günde 60’tan fazla geçişin gerçekleştiği ifade edildi. Haberde, özellikle Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden gelen göçmenlerin, 2021 itibarıyla Belaruslu yetkililerin yardımıyla Baltık ülkeleri üzerinden AB’ye girmeye çalıştıkları aktarıldı.

LETOVYA MAKAMLARI ESTONYA’DAN DESTEK TALEP ETTİ

Estonya Kamu Yayıncılığı ERR’in aktardığına göre, Letonya makamları, Belarus’tan yasa dışı göçmen akışının önüne geçmek için Estonya’dan kalabalık kontrolü eğitimi almış personel talep etti. Letonya-Belarus sınırındaki durumun değişmemesi sebebiyle Estonya, iki hafta önce ilk ekibin ardından ikinci polis ekibini Letonya’nın güneydoğusundaki Robeznieki sınır bölgesine gönderdi.

POLONYA VE LETONYA’DAKİ ELEŞTİRİLER

İnsan hakları grupları, Polonya, Letonya ve Litvanya’yı “göçmenleri geri ittikleri” gerekçesiyle eleştiriyor. Bu ülkelerin yetkilileri, göçmen akışını Belaruslu yetkililerin organize ettiği bir “hibrit saldırı” olarak nitelendiriyor. AB genelinde düşüş gözlemlenmesine rağmen, Polonya, Letonya ve Litvanya’nın Belarus ile sınırlarından geçen düzensiz göçmen sayısında geçen yıl yüzde 192 artış kaydedildi.