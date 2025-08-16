Estrela Benfica Maçı Hangi Kanalda?

ESTRELA BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Estrela Benfica karşılaşması için saatler geride kalıyor. Tüm gözler, bu önemli maçın hangi kanalda yayınlanacağına çevrildi. Estrela Benfica maçını izlemek isteyen futbolseverler, özellikle yayın bilgilerini araştırıyor. Peki bu karşılaşma hangi kanal üzerinden yayımlanacak?

CANLI YAYIN DETAYLARI

Estrela Benfica maçı, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından canlı olarak izlenebiliyor. İzleyiciler, bu platformlar üzerinden şifresiz bir şekilde karşılaşmayı takip edebilecek.

MAÇ ZAMANI

Karşılaşma, bu akşam saat 22.30’da başlayacak. Maç, S Sport Plus’tan canlı olarak yayınlanacak, futbolseverler bu önemli dakikaları kaçırmamak için kanallarını hazırlamalı.