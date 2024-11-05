“Eşya Kaybetmeyi Sonlandıran Akıllı Teknoloji”

GALAXY SMARTTAG2 TANITILIYOR

Samsung’un yeni akıllı izleyicisi Galaxy SmartTag2, pratik tasarımı ve güçlü SmartThings bağlantı özellikleri teşekkürler, çok yönlü kullanımıyla dikkat çekiyor. Bu cihaz, BLE teknolojisi yardımıyla 120 metreye kadar mesafelerde sinyal çubukları ve ses uyarılarıyla kaybolan eşyaların kolayca bulunmasını sağlıyor. Uzak takip özelliği sayesinde ise konum bilgisini kullanarak kilometrelerce uzaktaki eşya ya da kişilerin yerini tespit etmek mümkün oluyor. SmartThings Find üzerinden aktif edilen Yakınlarda Ara özelliği, kullanıcılara yakınlarındaki eşyaların yerini bulmaları için faydalı talimatlar veriyor. Kullanıcı, SmartTag2’nin konumunu harita üzerinde görebiliyor ve akıllı telefonlarına bir uygulama kısa yolu ekleyerek SmartThings Find’ı hızlıca başlatabiliyor.

KAYIP MODU VE AKILLI UYARILARLA EMNİYET

Galaxy SmartTag2, çocukların, yaşlıların ve evcil hayvanların güvenliği için işlevsellik sunuyor. Cihaz, bulunduğu her lokasyonun konum geçmişini kaydediyor ve güvenli bölgenin dışına çıkıldığında kullanıcıya uyarı veriyor. Bu özellik, özellikle Alzheimer gibi hastalıklara sahip yaşlıların kaybolmasını önlemek amacıyla kıyafetlerine SmartTag eklenmesine olanak tanıyor. Çocukların çantasına veya kıyafetine takılan Galaxy SmartTag2, ebeveynlerin parklar veya kalabalık ortamlarda çocuklarını kolayca takip etmelerine yardımcı oluyor. Kayıp Modu, kullanıcıların iletişim bilgilerini cihaza kaydetmesine olanak sunarak kaybolan bir eşyayı bulanların sahibine ulaşmasını sağlıyor.

EVCİL HAYVANLAR İÇİN AKILLI ÇÖZÜM

Evcil hayvanların tasmalarına takılabilen Galaxy SmartTag2, Bluetooth menzilindeyken evcil hayvanların konumlarını takip ediyor. Kullanıcılar, dışarıda yürüyüş yaparken hayvanlarının nerede olduğunu anlık olarak öğrenebiliyor. Kayıp Modu, evcil hayvan kaybolduğunda akıllı telefonla iletişim bilgilerini okutarak hızlı bir şekilde sahibine ulaşılmasına imkan tanıyor.

BİSİKLET VE BAGAJ TAKİBİ İÇİN PRATİK ÇÖZÜMLER

Galaxy SmartTag2 ayrıca bisiklet veya scooter gibi taşıtların çalınma riskine karşı da kullanılabiliyor. Taşıtlar çalındığında cihaz sayesinde konum tespiti gerçekleştirmek mümkün oluyor. Akıllı izleyici, motosikletin gizli bir bölümüne yerleştirilerek hırsızlık durumunda yerinin tespit edilmesini sağlıyor. Ayrıca, kask gibi ekipmanların unutulmasını önleyebilmek için SmartTag2 eklenerek bu eşyaların nerede bırakıldığı kolaylıkla öğrenilebiliyor. Kullanıcılar, valizlerine Galaxy SmartTag2 takarak, havaalanında bagaj kaybetme ihtimalini azaltabiliyor.

DAYANIKLILIK VE UZUN SÜRELİ KULLANIM İMKANI

Yeni Güç Tasarrufu Modu sayesinde Galaxy SmartTag2, daha uzun süre kullanılabiliyor. Bu mod sayesinde cihazın pil ömrü 700 güne kadar çıkıyor. Normal Modla birlikle, SmartTag2’nin pil ömrü %50 artışla 500 güne kadar erişebiliyor. Sağlam yapısıyla günlük kullanıma dayanıklı hale gelen Galaxy SmartTag2, IP67 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip. Kompakt boyutu ve halka tasarımı kullanıcı deneyimini artırırken, kullanılan metal malzeme de ek dayanıklılık sağlıyor. Cihaz, klips ve anahtarlık gibi aksesuarlarla kolayca kullanılabiliyor.