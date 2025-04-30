Et Fiyatları Düşüşte, Sektör Zor Zamanlar Geçiriyor

ET FİYATLARI VE KURBAN BAYRAMI DEĞERLENDİRMESİ

Elazığ Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Çiçek, yaklaşmakta olan Kurban Bayramı öncesinde et ve kurbanlık fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çiçek, “Enflasyondan en çok etkilenen sektör tarım ve hayvancılık. Ramazan’dan sonra kasaplarda etin fiyatının yüksek olmasından dolayı ve ekonomik durumdan dolayı satışlarda düşüş var” şeklinde konuştu.

KURBAN KESİMİ GELENEĞİ VE FİYATLAR

Mehmet Çiçek, Ramazan Bayramı sonrası et satışlarındaki düşüşe dikkat çekti. Enflasyonist ortamın tarım ve hayvancılık sektörünü en fazla etkileyen alanlardan biri olduğunu belirten Çiçek, “Elazığ Türkiye’de kurban kesimi geleneği yönünden zengin bir ilimiz. Yılda ortalama 3 buçuk ila 4 bin adet büyükbaş hayvan Elazığ’da kesilir. Bu sene de bu rakamları bekliyoruz. Kurban canlı kilo fiyatımız geçen yıla göre yüzde 27 artış gösterdi. Tosun fiyatımız 330 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve satış fiyatımız 315 TL, deforme inek canlı fiyatlarımız ise 270 TL’dir.” ifadelerini kullandı.

ENFLASYONUN ETKİLERİ VE ÜRETİCİ DESTEKLEME GEREKEN BİR KONU

Çiçek, sektörün yaşadığı sıkıntılara vurgu yaparak, “Enflasyondan dolayı en büyük zararı tarım ve hayvancılık sektörü görür. Maalesef ülkemizde son 2-3 yıldır en büyük sorun enflasyondur. İnşallah enflasyon düşer de besiciler ve tarımla uğraşan nüfus rahata erer diye bekliyoruz.” dedi. Et fiyatlarının Ramazan Bayramı sonrasında orta seviyelerde seyrettiğini belirten Çiçek, “Temennimiz turizm mevsiminin açılmasıyla Kurban Bayramı’nın gelmesiyle ette bir canlılık olması.” şeklinde ifade etti.

KIRMIZI ET TÜKETİMİ VE GELECEKTAKİ TALEP

Çiçek, ekonomik krize rağmen kırmızı et tüketiminin ülke genelinde devam ettiğini, gelecekte arzın talebi karşılamayacağını dile getirdi. Türkiye’deki enflasyon oranlarına değinen Çiçek, ete yapılan yüzde 21 oranındaki zamların normal karşılanması gerektiğini de söyledi. Üreticilerin zor durumda olduğunu belirten Çiçek, “Üreticiye destek verilmesi gereken bir konu. Gıda enflasyonunun yüzde 60’larda olduğu bir ülkede ete ve canlı mala yüzde 21 zam oranı da normal karşılanmalı. Biz üreticiyi yaşatalım, üreticiyi koruyalım ki ülkemiz aç kalmasın.” şeklinde konuştu.