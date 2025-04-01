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Et Ve Süt Kurumu Başkanı Vefat Etti

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KAZA VE KURBANIN TANIDIĞI

İzmir’de meydana gelen kazada, Talip B’nin (75) kullandığı 35 GB 7884 plakalı kamyonet, Kuşadası-Seferihisar kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi bölümünde yürüyüş yapan Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan’a (56) çarptı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan Kayhan, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak burada yaşamını yitirdi. Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücü Talip B, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı. Kayhan’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından cenaze, Kayhan’ın yakınları tarafından teslim alınıp memleketi Diyarbakır’a ulaştırılacak. Planlara göre, Kayhan için yarın Ulu Cami’de ikindi vakti bir cenaze töreni düzenlenecek.

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