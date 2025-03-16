ETB Başkanı, Bakan Kacır’ı Ziyaret Etti

ETB YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NDAN BAKANA ZİYARET

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, çeşitli projeleri görüşmek amacıyla Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret etti. Başkan Oral, borsa öncülüğünde yürütülen projeler ve kurumun diğer çalışmaları hakkında bilgi verdi ve bakanlığın desteğini istedi.

PROJELER VE DESTEĞE İHTİYAÇ

Başkan Oral, ziyareti esnasında özellikle çiftçilerin ürünlerinde katma değer sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Lisanlı Depoculuk Projesi’ ve yöresel ürünler için coğrafi işaret tescili alınması yönünde yürütülen projeleri anlattı. Ayrıca, Gastronomi ve Turizm Şehri Erzurum’u tanıtmak için esnaf ve borsa üyelerinin ulusal ve uluslararası fuarlara katılımını artırmak üzere hazırlanan projeler hakkında da bilgi sundu. Oral, bu çalışmaların Erzurum’a değer katacağına ve şehrin üreticisi ile girişimcisine destek olacağına dair Bakan Kacır’a duyduğu umutları iletti.

HEDEF VE TEŞEKKÜRLER

Ziyaret sırasında Hakan Oral, Bakan Kacır’a üzerinde Tarihi Kümbetler ve Çifte Minareli Medrese’nin yer aldığı el işçiliği ehram tabloyu hediye etti. Başkan Oral, Bakan Mehmet Fatih Kacır’ın gösterdiği ilgiye ve Erzurum’a sürekli destek veren AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’ya da teşekkürlerini sundu.