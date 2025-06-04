Etek Giydirip Video Çekenler Yakalandı

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, iki kişiye kadın giyimi giydirip video çeken şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, Boğazköy Mahallesi’nde yaşandı ve burada bir grup genç tarafından kullanılmak üzere iki kişi tespit edildi. Gençler, yakaladıkları bireylere kadın kıyafeti giydirerek bu anları cep telefonuyla kaydetti.

OLAYIN ARAŞTIRILMASI VE YAKALANANLAR

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri, olaya ilişkin yaptıkları araştırmada Y.B. ve V.E.’yi bıçakla tehdit eden şahısların B.A.Z. ve M.D. olduğunu belirledi. İki şüpheli, adreslerine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, polis çalışmalarının devamında B.A.Z.’nin, kadın kıyafetiyle videosunu çektirdiği Y.B. isimli kişi ile videoda yer almayan A.E. ve Y.T. tarafından daha önce zorla alıkonulduğu tespit edildi.

ZORLA ALIKONMA VE İNSAN ONURUNU İHLAL

B.A.Z.’nin zorla soyundurulması ve özür videosu çektirilmesi, polis ekiplerinin tespitleri doğrultusunda ortaya çıktı. Bu nedenle B.A.Z.’nin olayı gerçekleştirdiği anlaşıldı. Ayrıca A.E., F.Ö., Y.K., M.K. ve Y.T. isimli şahıslar da düzenlenen operasyonlar aracılığıyla yakalanarak gözaltına alındı.