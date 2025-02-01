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Etem Çalışkan İstanbul’da Hayatını Kaybetti

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ETEM ÇALIŞKAN’IN VEFA ETMESİ

Kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan, yaşlılığa dayalı sağlık sorunları nedeniyle bugün İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çalışkan’ın cenazesi, yarın öğle saatlerinde Levent Afet Yolal Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Mersin Tarsus’ta toprağa verilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından Etem Çalışkan’ın vefatına ilişkin yapılan açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını stilize eden, Anıtkabir kitabelerini yazan ekipte yer alan ve Türk grafik sanatına yön veren eserleriyle hafızalarımızda yer eden Etem Çalışkan, sanatı ve ustalığıyla gelecek nesillere ilham kaynağı olmuştur. Gazetecilik mesleğine de uzun yıllar başarıyla hizmet eden Çalışkan, kültür ve sanat hayatımızda daima özel bir yere sahip olacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz” denildi.

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